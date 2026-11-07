Lazio, lungo stop per Zaccagni: la spiegazionge di Gattuso

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Mattia Zaccagni ha una lesione, ma l'entità è stata tenuta nascosta anche dalla stessa società nel comunicato ufficiale pubblicato dopo gli esami strumentali. Proprioa riguardo, però, si è espresso Gennaro Gattuso che ha fornito dei possibili tempi di recupero.

"Il capitano è una perdita importante. Ho letto 6 settimane, speriamo un po' di meno. Abbiamo visto l'immagine, ha preso una vecchietta sul quadricipite. L'edema c'è. Ma un discorso è edema su vecchietta, un conto sullo strappo sul quadricipite. Sono tre giorni che fa mattina e pomeriggio, sta lavorando in piscina per smaltire l'edema, settimana prossima fa nuovi controlli. Speriamo e pensiamo possano esserci delle note positive".