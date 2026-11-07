Lazio, Tavares ci sarà contro il Napoli? Gattuso fa il punto

07.11.2026 13:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Tavares ci sarà contro il Napoli? Gattuso fa il punto
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Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita tra Napoli e Lazio, Gennaro Gattuso ha parlato della situazione di Nuno Tavares e dellasua disponibilità in vista della sfida del Maradona: "Nuno ha avuto un problema, ma oggi ha fatto tutto. Domani valutiamo, ho un po' di dubbio ancora. Vediamo".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.