Zaccagni, attesa per gli esami: la Lazio spera di evitare lo strappo

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RASSEGNA STAMPA - Sono ore importanti per Mattia Zaccagni, con la Lazio in attesa di conoscere l'entità del problema fisico accusato dal capitano. L'attaccante, che ieri ha seguito la squadra nella trasferta di Napoli nonostante l'infortunio, come fa sapere il Corriere dello Sport si sottoporrà tra domani e mercoledì a una risonanza magnetica per chiarire l'origine dell'edema.

L'obiettivo è capire se si tratti di una conseguenza traumatica, legata alla botta rimediata contro il Cagliari, oppure di uno strappo muscolare. Quest'ultima rappresenta naturalmente l'ipotesi da scongiurare, perché comporterebbe tempi di recupero più lunghi.

La sosta per le nazionali arriva dunque in un momento particolarmente importante: gli esami chiariranno il quadro clinico e permetteranno a Gattuso di capire quando potrà tornare a contare sul proprio capitano.