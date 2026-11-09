Lazio, si avvicina il recupero di Gudmundsson: sabato il primo test?

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora anche sul recupero di Gudmundsson, fermo ormai da 45 giorni per il problema alla spalla rimediato durante gli impegni con la nazionale. Per il giocatore islandese si avvicina il momento di tornare a mettere minuti nelle gambe: l'obiettivo è scendere in campo sabato nell'amichevole contro il Mgarr United, un primo test utile per ritrovare gradualmente il ritmo partita.

Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, con Gattuso che spera di poterlo riavere presto a disposizione anche negli allenamenti con il resto del gruppo. La sosta rappresenta un'occasione preziosa per completare il recupero e avvicinare il rientro definitivo. Dopo aver ritrovato Rovella e Marusic, entrambi in panchina al Maradona, il tecnico spera di recuperare un'altra pedina importante per la seconda parte della stagione.