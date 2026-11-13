Lazio, Gattuso sfida Di Francesco: i precedenti col tecnico del Lecce

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Si avvicina un nuovo confronto in panchina tra Gennaro Gattuso ed Eusebio Di Francesco. I due si affronteranno sabato 21 novembre alle ore 15:00 nella gara dell’Olimpico tra Lazio e Lecce. Il tecnico biancoceleste ha già affrontato infatti l’allenatore della squadra salentina in passato.

Bilancio assolutamente positivo contro Di Francesco per l’attuale allenatore della Lazio nei quattro precedenti tra il tecnico del Lecce e Gennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.

Nelle 4 sfide andate in scena tra Gattuso e Di Francesco il bilancio è di 3 vittorie per il tecnico della Lazio, 1 pareggio e 0 sconfitte. Tre incroci sono arrivati con Gattuso alla guida del Milan e Di Francesco sulla panchina della Roma (due successi e un pari), mentre l’ultimo ha visto l’attuale allenatore biancoceleste trionfare sulla panchina del Napoli contro il tecnico oggi dei salentini su quella del Cagliari.