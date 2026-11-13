WOMEN | Fiorentina-Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
13.11.2026 18:05 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo il pari a reti bianche nella gara interna contro la Napoli Women, la Lazio Women tornerà in campo sabato 14 novembre alle ore 18:00, impegnata al Viola Park contro la Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di Dazn.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.