Lazio, il miracolo è nei numeri: prima con 29 punti, spese ridotte e un dato che fa impallidire le grandi!

C'è chi compra il futuro a peso d'oro. E chi prova a costruirselo, un pezzo alla volta. Chi investe centinaia di milioni per inseguire la vetta e chi, con risorse decisamente inferiori, quella vetta è riuscito a conquistarla. Il calcio non è una scienza esatta. Per fortuna. Perché se bastasse aprire il portafoglio per vincere le partite, oggi la Lazio di Gennaro Gattuso non sarebbe lassù. Da sola. Davanti a tutti.

Ventinove punti dopo undici giornate. Un primato che racconta già molto. Ma che assume contorni ancora più sorprendenti quando si cominciano a sfogliare le pagine dell'analisi elaborata da FootNews su dati FootData, aggiornata al 9 novembre 2026. Uno studio che mette a confronto Lazio, Roma, Inter, Milan, Juventus, Napoli e Como. Sette realtà, sette modelli economici differenti. E un risultato che fa rumore: la Lazio è prima in classifica pur avendo l'organico meno costoso tra quelli analizzati.

I numeri sono impressionanti. Il costo storico della rosa biancoceleste è di 162,58 milioni di euro. Quello della Juventus arriva a 552,05 milioni, il Napoli supera quota 453 milioni, il Milan tocca i 429,20 e l'Inter sfiora i 380. Persino la Roma, con 275 milioni, presenta un investimento superiore di oltre 112 milioni rispetto a quello laziale. Eppure la classifica racconta un'altra storia. Lazio 29, Inter 28, Roma 27. Poi Milan a 24, Como a 23, Juventus a 18 e Napoli a 15. Una fotografia che non assegna trofei, naturalmente, ma certifica qualcosa di importante: il valore di una squadra non coincide necessariamente con quanto è costata. E qui entra in scena un altro indicatore, forse ancora più significativo. Il cosiddetto squad cost, vale a dire la somma degli ingaggi lordi e degli ammortamenti annuali dei cartellini. La Lazio si ferma a 101,56 milioni di euro. La Juventus ne sostiene 232,70, l'Inter 210,15, il Napoli 189,60, il Milan 180,87 e la Roma 141,98.

Tradotto: la Lazio affronta questa stagione con un costo annuo della rosa inferiore di oltre 131 milioni rispetto alla Juventus e di circa 40 milioni rispetto alla Roma. Eppure è davanti a entrambe. Il dato più clamoroso? Il costo maturato per ogni punto conquistato. Secondo il calcolo adottato dal rapporto, che rapporta il costo annuo della rosa alle undici giornate disputate, la Lazio è a quota 1,01 milioni di euro per punto. La Roma sale a 1,52, l'Inter a 2,17, il Milan a 2,18. Juventus e Napoli arrivano rispettivamente a 3,74 e 3,66 milioni. Nessuno, tra i sette club analizzati, riesce a ottenere una resa economica paragonabile a quella biancoceleste.

È la fotografia di una squadra che sta trasformando risorse inferiori a quelle delle grandi concorrenti in risultati straordinari. Ma sarebbe riduttivo fermarsi ai numeri. Perché dietro quei 29 punti ci sono il lavoro di Gattuso, la crescita dei singoli, una struttura collettiva che ha trovato identità e una capacità di reagire alle difficoltà che, partita dopo partita, sta diventando un marchio di fabbrica. E poi c'è il mercato. Anche qui il confronto sorprende. Nella ricostruzione di FootData, la Lazio ha registrato operazioni in entrata per 26,30 milioni nella stagione 2026/27, a fronte di 43 milioni di incassi tra cessioni e prestiti. Saldo positivo di 16,70 milioni. È l'unica società tra le sette considerate ad aver chiuso con un saldo positivo. La Juventus presenta un saldo negativo di 137,85 milioni, la Roma di 103,70, il Milan di 75,80 e l'Inter di 67,50.

Non significa che spendere poco sia automaticamente una virtù. Nel calcio, come nella vita, risparmiare senza costruire non porta lontano. Il merito, semmai, sta nel riuscire a individuare calciatori capaci di produrre un rendimento superiore al loro costo. Ed è qui che il rapporto accende i riflettori su alcune operazioni particolarmente riuscite. Oliver Provstgaard, acquistato per 4,5 milioni, viene valutato 20 milioni. Kenneth Taylor, arrivato per 17,25 milioni, avrebbe raggiunto una valutazione di 25. Andrea Pinamonti, secondo i dati dello studio, presenta un costo di acquisizione di 3 milioni e una stima di mercato di 15. A questi si aggiungono i parametri zero: Doekhi, Diogo Leite e Pedraza, per un valore complessivo stimato di 27,5 milioni.

Numeri che descrivono un lavoro di scouting capace di creare valore. La stima complessiva della rosa biancoceleste raggiunge infatti 262,05 milioni, quasi 100 milioni in più rispetto al costo storico sostenuto per costruirla. Un rapporto tra valore stimato e costo storico pari a 1,61, che, pur essendo inferiore a quello di alcune concorrenti, testimonia una valorizzazione significativa del capitale investito. Naturalmente, bisogna ricordarlo, parliamo di valutazioni di mercato elaborate dagli analisti, non di plusvalenze già realizzate né di cifre automaticamente incassabili attraverso eventuali cessioni. Ma c'è un altro aspetto che merita attenzione. Perché una società capace di costruire valore deve poi essere altrettanto abile nel conservarlo.

Il rapporto individua due snodi delicati. Il primo riguarda i prestiti di Frattesi, Sutalo e Gudmundsson, destinati a scadere nel giugno 2027. Tre giocatori per un valore tecnico stimato complessivo di 46 milioni, a fronte di un costo stagionale di 18,51 milioni tra canoni di prestito e ingaggi lordi. Senza riscatti o nuovi accordi, la Lazio rischierebbe di perdere tre risorse importanti senza acquisirne i cartellini. Il secondo riguarda i contratti. Rovella, Isaksen, Diogo Leite e altri elementi importanti si avvicinano alla scadenza del 2028. Il rischio è quello di costruire una squadra competitiva e poi dover rincorrere il mercato per non disperderne il valore. Ecco perché la prossima sfida della Lazio sarà probabilmente ancora più complessa di quella affrontata finora. Non soltanto vincere, ma consolidare. Non soltanto valorizzare, ma trattenere. Non soltanto arrivare in alto, ma trovare il modo di restarci.

In questo senso, il rapporto indica anche una possibile strada: utilizzare parte delle risorse che si libererebbero dai contratti in scadenza nel 2027 per adeguare gli ingaggi dei calciatori ritenuti strategici, senza aumentare significativamente il costo complessivo della rosa. È qui che il progetto Lazio può compiere il salto di qualità. Perché Gattuso sta dimostrando che si può competere anche senza avere il portafoglio più pesante. Ma il campo, prima o poi, presenta il conto a chi non riesce a dare continuità al proprio lavoro. Undici giornate non bastano per vincere un campionato. Bastano, però, per cominciare a riconoscere un'identità. E questa Lazio un'identità ce l'ha. Corre, combatte, cresce. Ha imparato a soffrire, a rialzarsi, a credere nelle proprie possibilità. E soprattutto ha dimostrato di poter guardare negli occhi avversari costruiti con investimenti enormemente superiori.

La classifica non legge i bilanci. Non conta i milioni. Non assegna punti a chi spende di più. La classifica, oggi, dice Lazio. E forse è proprio questa la notizia più bella: mentre gli altri hanno investito per arrivare davanti, la Lazio è arrivata davanti dimostrando che il valore, qualche volta, non si compra. Si costruisce.