Lazio, Tavares out per infortunio: rinuncia alla nazionale e resta a Formello

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AGGIORNAMENTO ORE 14:05 - Nuno Tavares non andrà in nazionale. Il terzino della Lazio rimarrà a Formello dopo il problema muscolare al flessore accusato nell'ultima giornata contro il Napoli: ora farà i controlli per capire l'entità del suo infortunio. Al suo posto, il Portogallo ha convocato Nazinho del Monaco.

Nuno Tavares a rischio. È molto probabile che il terzino della Lazio dovrà rinunciare alla convocazione della Nazionale portoghese, dopo il problema muscolare che ha accusato nell'ultima giornata contro il Napoli. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte del Portogallo, ma intanto il ct Jorge Jesus ha chiamato un nuovo difensore.

Si tratta di Flavio Nazinho del Monaco: "Prima convocazione in nazionale per Flávio Nazinho. Il nostro terzino sinistro si unisce alla Nazionale per le prossime due partite di Nations League", ha annunciato il club francese. Manca ancora però la nota della Federazione portoghese. Attese novità a breve.