Lazio, Gattuso cerca vendetta: i precedenti contro il Lecce
13.11.2026 11:20 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Altro match sulla panchina della Lazio alle porte per Gennaro Gattuso. La squadra biancoceleste sabato 21 novembre alle 15:00 ospiterà allo stadio Olimpico il Napoli, squadra che il tecnico ha già affrontato da allenatore.
Il bilancio è negativo contro il Lecce per l’attuale allenatore della Lazio: nell’unico incrocio andato in scena Gattuso ha trovato infatti una sconfitta.
La gara si è disputata il 9 febbraio 2020, quando l’attuale tecnico della Lazio allenava il Napoli e vide il Lecce passare per 3-2 al Maradona.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.