Incubo Lazio per Di Francesco: il bilancio dei precedenti col tecnico del Lecce

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Si avvicina una nuova gara di campionato per la Lazio, che sabato 21 novembre alle ore 15:00 ospiterà il Lecce di Eusebio De Francesco, tecnico che in carriera ha già affrontato la squadra di Gattuso.

Il bilancio dei precedenti non sorride affatto al tecnico dei salentini, che ha nella Lazio una delle squadre più affrontata in carriera: nel corso dei 20 incroci andati in scena finora tra Di Francesco e la Lazio il tecnico ha portato a casa 4 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte.

L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando la Lazio pareggiò 0-0 in Salento il 24 gennaio 2026 dopo aver battuto in casa all’andata il Lecce di Di Francesco per 2-0 il 23 novembre 2025. L’ultimo successo dell’attuale tecnico dei salentini risale al settembre 2018.