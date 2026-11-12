Lazio, Mattei: "Lotito punta sul Flaminio. Soldi? A quel punto potrebbe vendere"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione infortuni in casa Lazio e della questione Stadio Flaminio. Di seguito le sue parole:

“L’argomento del momento riguarda l’infermeria, i recuperi soprattutto in vista del derby. Sutalo è il perno della difesa, Tavares è devastante sulla fascia, per non parlare poi di Zaccagni. Inoltre ci sono da monitorare le alterative.

Lotito punta sullo stadio del Flaminio, cercherà l’ok del Comune. I soldi? A quel punto avrebbe la possibilità di vendere la Lazio e Formello, così poi al Flaminio ci pensa il nuovo acquirente. Questa è la mia idea rispetto all’incremento di valore che avrebbe la Lazio in sede di cessione del club. Che garanzie può dare il presidente Lotito su un investimento di 500-600 milioni? Il concetto dello stadio che si paga da solo è una barzelletta. È naturale che il comune abbia urgenza e volontà di dare vita nuova allo stadio Flaminio. Da parte del Campidoglio c’è l’interesse di dare l’ok al presidente Lotito, ovviamente non si posso dare soldi pubblici ad un privato per costruire lo stadio. Non sto condannando il progetto, può anche essere accettato, ma i soldi da dove arrivano?. Secondo me, poi la copertura economica sarà di responsabilità di altri”.