Lazio, riqualificata Piazza della Libertà: nuovi spazi nel luogo della nascita del club

RASSEGNA STAMPA - Piazza della Libertà si rifà il look nel segno della storia biancoceleste. Sono terminati i lavori di riqualificazione del giardino in cui, il 9 gennaio 1900, nacque la Società Podistica Lazio. Gli interventi, finanziati con fondi PNRR nell'ambito del progetto Caput Mundi, sono stati presentati ieri durante un incontro tra il Primo Municipio e la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.

Come fa sapere il Corriere dello Sport, sono stati realizzati tre nuovi viali, rinnovata la pavimentazione intorno alla Torretta della Fondazione e allestita un'area sportiva verso Ponte Regina Margherita, con attrezzature per calisthenics e bikefit.

Una giornata dal significato particolare, coincisa con il diciannovesimo anniversario della scomparsa di Gabriele Sandri. "Siamo orgogliosi e felici che Piazza della Libertà, sede della nascita e parte fondamentale della storia della nostra Società, sia stata interessata da un intervento così importante", ha dichiarato il presidente della Fondazione Lazio, Marco Chiarion Casoni, sottolineando la volontà di proseguire il percorso di valorizzazione della piazza.