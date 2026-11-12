Lazio, ottimismo per Zaccagni: le ultime sulle sue condizioni
12.11.2026 11:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Dopo gli infortuni di Josip Sutalo e Nuno Tavares, arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Tempo, arrivano segnali incoraggianti da Mattia Zaccagni: l'edema alla coscia non sembra legato a una lesione di grande entità e cresce quindi l'ottimismo sui tempi di rientro del capitano biancoceleste.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.