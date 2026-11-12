La Lazio fa +100: quanto è cresciuto il valore della rosa biancoceleste

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio vola, così come il valore dei suoi calciatori. L'inizio di stagione dei biancocelesti, primi in classifica dopo tre mesi di Serie A, ha portato anche a un incremento significativo del valore della rosa, passando dai 162 milioni della scorsa stagione agli attuali 262 milioni.

I dati, calcolati dalla società di scouting FootNews, sono volubili, ma descrivono quanto le prestazioni e i risultati dagli uomini abbiano inciso in tal senso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a guidare la classifica dei biancocelesti che hanno registrato il maggiore incremento di valore sono Kenneth Taylor, Oliver Provstgaard e Christos Mandas. Il centrocampista olandese, arrivato dall'Ajax per 17 milioni di euro, ha visto raddoppiare la propria valutazione, raggiungendo quota 35 milioni.

Subito dietro c'è Provstgaard, il cui valore è cresciuto di 15,5 milioni. Acquistato nel gennaio 2025 per 4,5 milioni, il difensore danese aveva mantenuto la stessa valutazione fino alla scorsa estate. Le prestazioni offerte, anche con la propria nazionale, ne hanno però fatto lievitare il valore fino agli attuali 20 milioni. Percorso simile per Mandas, arrivato a Roma per 1,3 milioni e oggi valutato 15: la crescita è di 13,7 milioni.

Importante anche il balzo di Nuno Tavares, che ha guadagnato 9,5 milioni. Acquistato due anni fa per 5,5 milioni, il portoghese aveva visto la propria quotazione impennarsi dopo la prima stagione in biancoceleste, salvo poi tornare sui livelli iniziali in seguito a un'annata negativa. L'ottimo avvio della stagione in corso gli ha permesso di risalire fino a 15 milioni.

Tra le valutazioni più alte, subito dopo Taylor, figurano anche Isaksen e Provstgaard, entrambi a quota 20 milioni. Per il danese, tuttavia, l'incremento è stato di soli 6,7 milioni, considerando i 13,3 milioni investiti dalla Lazio per acquistarlo. Leggermente superiore la crescita di Floriani, fresco di rinnovo contrattuale, che ha guadagnato 7 milioni. Si ferma invece a 6 milioni l'aumento di Belahyane, mentre Noslin registra un incremento di 4 milioni.

Più contenuta la crescita di Cancellieri e Dele-Bashiru, compresa tra uno e due milioni. Per gli altri giocatori della rosa il valore è rimasto sostanzialmente invariato o ha registrato una lieve flessione. È il caso anche di alcuni elementi che hanno trovato pochissimo spazio a causa degli infortuni, come Marusic e Rovella. Dal calcolo complessivo restano esclusi Frattesi, Gudmundsson e Sutalo.