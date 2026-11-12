Lazio, Gudmundsson punta il Lecce: il piano di Gattuso per la sosta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Albert Gudmundsson è pronto a tornare agli ordini di Gennaro Gattuso. L'islandese tornerà in gruppo per la ripresa degli allenamenti fissata per oggi e punta già il Lecce: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Tempo, mister Gattuso ha un piano per averlo a disposizione per il match contro i salentini. In occasione della sfida amichevole di sabato a Formello contro i maltesi del Mgarr United, l'ex Fiorentina avrà a disposizione un minutaggio tra i 30 e i 40 minuti, utili per ritorvare il ritmo partita in vista del Lecce.