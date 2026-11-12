Alvini esalta la Lazio: “Noi la sorpresa del campionato? Sì, ma loro…”

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne del Messaggero per Massimiliano Alvini. L’allenatore del Frosinone guida una delle squadre rivelazione del campionato, ma parla anche della Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole.

“È un piacere essere qui e farò il massimo per regalare soddisfazioni che queste persone meritano. Poi abbiamo lavorato sul campo, i giocatori sono bravi, seguono le nostre idee di gioco. Siamo davvero la sorpresa del campionato, insieme alla Lazio che ha fatto cose eccezionali”.

“Dopo di loro ci siamo noi, senza dubbio. Ma siamo solo all'inizio. Ora dobbiamo confermarci e arrivare il prima possibile alla salvezza, nostro vero e unico obiettivo. Sognare ad altre cose porterebbe solo danni enormi. Con la salvezza il club potrebbe consolidarsi e programmare un futuro migliore".