Lazio, Rambaudi: "Sarà un mese di finali. Voglio vedere come reagirà a..."

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Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato delle prossime sfide che la Lazio dovrà affrontare, dovendo fare a meno di calciatori importanti come Tavares e Sutalo. Le prossime settimane saranno determinati per poter definire dove potrà arrivar la Lazio a fine stagione. Di seguito le sue parole:

“Tavares e Sutalo? Assenze pesanti. Penso che, soprattutto senza di loro, le prossime tre gare, con Lecce, Torino e Atalanta, indirizzeranno il campionato della Lazio. Sono partite importanti perché arrivano dopo la sosta e perché, appunto, dovrai giocare senza loro due. Voglio vedere come reagirà la Lazio a tutto questo.

Ora inizia un mese di ‘finali’, per me queste tre gare sono un bivio. Servirà arrivare al derby con la forza mentale di chi sa che quella gara non sarà dirimente, non indirizzerà la stagione. Il rientro di Gudmundsson potrebbe essere un fattore, anche a gara in corso. Alternative importanti anche Rovella e Marusic. L’assenza di Sutalo e Tavares toglie parecchio; sono due leader della difesa, in questo inizio di campionato hanno fatto vedere la loro importanza. Tuttavia ci sono tante individualità che stanno facendo bene, per 2-3 partite possono essere sostituiti. È importantissima la sfida col Lecce, quella ti aiuta per lo step. Poi le altre due ti diranno di più della stagione, sulla possibilità di restare il alto”.