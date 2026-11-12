Italia-Francia, i convocati di Mancini: la scelta su Frattesi

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Si avvicina la gara tra Italia e Francia, in programa a San Siro e decisiva per il percorso in Nations League degli Azzurri. Proprio in vista del match sono stati resi noti i convocati di Mancini. C’è tra questi Davide Frattesi: il centrocampista della Lazio dovrebbe partire titolare contro i transalpini. Restano invece a casa Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. Di seguito ecco i 23 convocati.

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario;

Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi;

Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara;

Attaccanti: S. Esposito, F. P. Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho.