Lecce, Di Francesco recupera un titolare in vista della Lazio: ecco chi

12.11.2026 13:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Lecce, Di Francesco recupera un titolare in vista della Lazio: ecco chi
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Il Lecce inizia a preparare la sfida contro la Lazio, in programma per la ripresa dopo la sosta delle nazionali. Arrivano buone notizie per mister Eusebio Di FrancescoMedon Berisha, fermo da quasi un anno dopo il grave infortunio del 12 dicembre 2025, è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra e, secondo quanto riportato da Pianeta Lecce,  potrebbe tornare nella lista dei convocati proprio per la sfida contro la Lazio.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.