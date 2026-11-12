Lecce, Di Francesco recupera un titolare in vista della Lazio: ecco chi
12.11.2026 13:45 di Simone Locusta
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Il Lecce inizia a preparare la sfida contro la Lazio, in programma per la ripresa dopo la sosta delle nazionali. Arrivano buone notizie per mister Eusebio Di Francesco: Medon Berisha, fermo da quasi un anno dopo il grave infortunio del 12 dicembre 2025, è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra e, secondo quanto riportato da Pianeta Lecce, potrebbe tornare nella lista dei convocati proprio per la sfida contro la Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.