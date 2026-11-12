GOSSIP | Michela Persico torna sul tradimento di Rugani: "Non ha confessato ma..."

Torna a parlare Michela Persico, ospite de La Volta Buona. La giornalista è tornata a parlare del suo ex marito, il calciatore Daniele Rugani, con il quale si sono detti addio dopo un tradimento. "Non ho detto molto del tradimento, non ho dato dettagli perché nonostante quanto accaduto ho rispetto del mio ex. Non rinnego quello che c'è stato... <<< MICHELA PERSICO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini