Cardone: “Tifosi Lazio scettici visto il precedente 2023. Ma stavolta…”

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Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Di seguito il pensiero del giornalista sul momento della Lazio: “Frattesi dovrebbe giocare stasera insieme a Barella, con quest’ultimo che credo si sposterà a sinistra. Sono sette i nazionali di cui farà a meno in questi giorni Gattuso; è importante la convocazione di Belahyane col Marocco, terza per lui, arrivata grazie a quello che sta facendo con la Lazio”.

“Dopo ciò che non è accaduto nel 2023, a Champions raggiunta e con la cessione di Milinkovic, c’è scetticismo, alcuni tifosi pensano che tornare in Europa non sarebbe il nuovo punto di partenza per poi crescere, ma stavolta la situazione è un po’ diversa”.

“Se Lotito ha deciso di non vendere la società, lo ripete spesso. Se poi a gennaio ripartiamo con i soliti problemi di mercato è chiaro che questo è un cane che si morde la coda”.