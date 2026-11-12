Cardone: “Tifosi Lazio scettici visto il precedente 2023. Ma stavolta…”

12.11.2026 13:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Cardone: “Tifosi Lazio scettici visto il precedente 2023. Ma stavolta…”
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Di seguito il pensiero del giornalista sul momento della Lazio: “Frattesi dovrebbe giocare stasera insieme a Barella, con quest’ultimo che credo si sposterà a sinistra. Sono sette i nazionali di cui farà a meno in questi giorni Gattuso; è importante la convocazione di Belahyane col Marocco, terza per lui, arrivata grazie a quello che sta facendo con la Lazio”.

Dopo ciò che non è accaduto nel 2023, a Champions raggiunta e con la cessione di Milinkovic, c’è scetticismo, alcuni tifosi pensano che tornare in Europa non sarebbe il nuovo punto di partenza per poi crescere, ma stavolta la situazione è un po’ diversa”.

Se Lotito ha deciso di non vendere la società, lo ripete spesso. Se poi a gennaio ripartiamo con i soliti problemi di mercato è chiaro che questo è un cane che si morde la coda”.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.