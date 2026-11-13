Lazio, scontro in diretta Orsi-Vocalelli per... Sarri e Gattuso - VIDEO

13.11.2026 07:05 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, scontro in diretta Orsi-Vocalelli per... Sarri e Gattuso - VIDEO
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© foto di Federico Gaetano

"C'è questa cosa che tutti erano stati distrutti dalla gestione precedente. A parte Belahyane e Noslin, che erano un po' sottovalutati, gli altri chi sono?". Inizia così il confronto, diventato ben presto discussione in diretta, tra Alessandro Vocalelli e Nando Orsi a Radio Radio. Alle parole del giornalista risponde l'ex portiere: "Penso anche Tavares e Isaksen. Erano un po' col freno a mano tirato perché dovevano fare delle cose che nella loro testa non entrava. Gattuso li ha un po' più liberati".

Ed ecco allora che si accendono gli animi: "Gli allenatori allenano in modo diverso uno dall'altro". Entrano nella discussione Chivu, Gasperini. "Secondo voi con loro i giocatori fanno quello che vogliono? (...) Riduciamo il calcio a chi ti lascia un po' più libero", replica Vocalelli. "Allarga la mente, stai semplificando una cosa che non è semplice", ancora Orsi. I due non trovano alcun punto di incontro: la discussione prosegue. 

Pubblicato il 12/11 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.