Lazio, scontro in diretta Orsi-Vocalelli per... Sarri e Gattuso - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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"C'è questa cosa che tutti erano stati distrutti dalla gestione precedente. A parte Belahyane e Noslin, che erano un po' sottovalutati, gli altri chi sono?". Inizia così il confronto, diventato ben presto discussione in diretta, tra Alessandro Vocalelli e Nando Orsi a Radio Radio. Alle parole del giornalista risponde l'ex portiere: "Penso anche Tavares e Isaksen. Erano un po' col freno a mano tirato perché dovevano fare delle cose che nella loro testa non entrava. Gattuso li ha un po' più liberati".

Ed ecco allora che si accendono gli animi: "Gli allenatori allenano in modo diverso uno dall'altro". Entrano nella discussione Chivu, Gasperini. "Secondo voi con loro i giocatori fanno quello che vogliono? (...) Riduciamo il calcio a chi ti lascia un po' più libero", replica Vocalelli. "Allarga la mente, stai semplificando una cosa che non è semplice", ancora Orsi. I due non trovano alcun punto di incontro: la discussione prosegue.

"Il segreto di Gattuso è tutt'altro che banale!" Lazio, duro scontro a Radio Radio Lo Sport tra Alessandro Vocalelli e Nando Orsi: da che parte state? #SSLazio #Lazio #Gattuso https://t.co/L2aWxSZRHs — Radio Radio (@RadioRadioWeb) November 12, 2026

Pubblicato il 12/11