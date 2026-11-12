Tredici anni tra GTA V a GTA VI: anche la Lazio cavalca il trend - FOTO

Tredici anni separano l'uscita di GTA V, arrivato sul mercato nel settembre 2013, da quella di GTA VI, attesissimo nuovo capitolo della celebre saga videoludica di Rockstar Games, la cui pubblicazione è attualmente prevista per il 19 novembre 2026. Proprio questa lunga attesa ha dato vita a un trend virale sui social, basato sui cambiamenti avvenuti nel corso di oltre un decennio. Un fenomeno al quale ha partecipato anche la Lazio, proponendo un confronto tra la rosa biancoceleste del 2013 e quella del 2026. Di seguito il post social.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.