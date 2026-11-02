Lazio, Mandas sui social: "Orgoglioso di questa squadra" - FOTO
02.11.2026 14:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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"Sempre orgoglioso di vedere quanto questa squadra dà in campo! Continuiamo". Sono queste le parole scelte da Christos Mandas sul proprio profilo Instagram per celebrare la vittoria della Lazio contro il Cagliari e, soprattutto, lo spirito combattivo di una squadra che non molla mai.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.