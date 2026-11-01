FORMELLO - Lazio, verso il Napoli: Cataldi e Zac, come stanno. Gli altri...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Tour de force superato a pieni voti. La Lazio ha battuto anche il Cagliari e ora è prima in classifica da sola. Superata l'Inter, sconfitta dal Milan nel derby. Prima della sosta per le nazionali, i biancocelesti sono attesi dalla gara contro il Napoli di Allegri.

Per domenica prossima, Gattuso dovrebbe ritrovare tra i convocati sia Marusic che Rovella. Entrambi dovrebbero tornare in gruppo in settimana per essere a disposizione del tecnico al Maradona. Sicuramente non ci sarà Gudmundsson: per il suo recupero se ne riparlerà dopo la pausa.

All'Olimpico si è rivisto in campo Cataldi. Ha fatto il suo esordio stagionale, era fermo da fine maggio per la pubalgia. È uscito dolorante per una forte botta presa nel finale. Nulla di grave invece per Zaccagni: "Ha preso una 'vecchietta', non dovrebbe essere un problema muscolare", ha chiarito Rino nel post partita.