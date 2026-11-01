Cataldi alla Rai: "Questa è casa mia, farei sempre tutto per la Lazio"

Fonte: Alessandro Pedicelli - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Cataldi si gode il ritorno in campo e i tre punti conquistati dalla Lazio, al termine di una partita tutt'altro che semplice. Per il centrocampista biancoceleste, quella vissuta è stata una sorta di seconda prima volta, dopo un periodo complicato condizionato dall'operazione e dai tempi di recupero. Intervenuto nel post partita ai microfoni della Domenica Sportiva Pomeriggio. Di seguito le sue parole.

“È stato un po' un secondo esordio, però sono contento che sia andato bene e che abbiamo preso tre punti. È stata, secondo me, una partita difficile. Sapevamo che il Cagliari si sarebbe chiuso e sarebbe ripartito. Penso che davanti abbia giocatori di qualità. Dove siamo stati bravi è che abbiamo avuto pazienza, abbiamo aspettato il momento giusto e poi abbiamo trovato questo gol del 2-1. Siamo contenti. Sì, sicuramente lo prendiamo in giro (riferendosi a Gattuso ndr) sempre su qualsiasi cosa (ride, ndr). A parte gli scherzi, penso che, come abbiamo fatto fino adesso, dobbiamo pensare partita dopo partita. Sicuramente la classifica è una classifica bella e andiamo a Napoli a giocarcela, come abbiamo fatto in queste prime dieci”.

“Io farei sempre tutto per la Lazio, a prescindere dal mister e dagli allenatori, perché questa è casa mia. Mancavo da tanto tempo e anche quando si sta fuori, anche se la squadra vince, non riesci magari in tanti aspetti ad aiutare. Quando ritorni da un'operazione che a volte è più complicata del previsto, stai lì che vorresti spaccare il mondo, però non è possibile perché il fisico non te lo consente. Sono contento di essere tornato, sono contento che la squadra stava facendo questi risultati e bisogna continuare così”.