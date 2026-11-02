Piscedda: “Cambi decisivi, questa Lazio deve provarci fino alla fine”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda ha analizzato la vittoria della Lazio in casa contro il Cagliari. Questo il suo pensiero: “Hai trovato una squadra che non va più come qualche settimana fa, il Cagliari è venuto abbottonato all’Olimpico per provare a prendersi il punto. Credo che la Lazio abbia interpretato benissimo la gara, ha aspettato e ci ha provato fino all’ultimo”.

“I cambi, Pinamonti e Pedraza, hanno portato poi al gol-vittoria. Il Cagliari si sa difendere bene, quindi le difficoltà sono nate proprio per come ti fa giocare, ossia male. Un’altra prova di forza mentale, convinzione e consapevolezza. Ci sono squadre più attrezzate della Lazio, ma ci provi fino alla fine”.

“Fortunatamente si è fermato Fadera, che era l’unico che stava mettendo in difficoltà la Lazio, ma la Lazio ha sicuramete meritato questa vittoria. Isaksen mi sembra più ‘libero’ e così esprime il suo valore. Con la sua conferma è cresciuto anche Floriani, che già aveva fatto intravedere delle qualità; pure lui si è imposto con merito”.