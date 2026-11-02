Lazio, Ravanelli esalta Gattuso: "È riuscito a entrare nella testa dei giocatori"

Fonte: Alessandro Pedicelli - Lalaziosiamonoi.it

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L'ex calciatore della Lazio, Fabrizio Ravanelli, intervenuto al TG1, ha parlato del momento della squadra biancoceleste, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto da Gattuso e sulla crescita dei giocatori. Di seguito le sue parole: "Credo che il merito di questi successi sia, oltre che dei giocatori, soprattutto dell'allenatore, che è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, oggi capaci di fare prestazioni veramente sontuose".