Lazio, Mudingayi: "Ho lavorato con Gattuso. Vi svelo i suoi segreti..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Gaby Mudingayi. L'ex centrocampista della Lazio ha parlato del rendimento della squadra e del lavoro di Gennaro Gattuso, allenatore che ha avuto nella sua esperienza al Pisa.

GATTUSO - "Non mi aspettavo una partenza del genere visti tutti i problemi. Sapevo che Gattuso poteva dare qualcosa a livello caratteriale. Io l'ho avuto a Pisa, lavora tantissimo, dà identità alla squadra. Cercava di dare fiducia a tutti i calciatori nei propri mezzi, stava sempre sul pezzo. Un grande motivatore. Avevamo tanti giovani, la situazione non era semplice, ma aveva creato un gruppo unito. Più passano gli anni e più fa esperienza. Lui è umile e non si esalta quando fa bene, sa che ci saranno momenti difficili. Lui conosce bene il calcio, quindi sa che ci si esalta velocemente e che si abbatte altrettanto velocemente. Cerca sempre di tenere la tensione alta. Alla Lazio lui allena senza tifosi, che sono un'arma in più. La curva quando è al tuo fianco fa la differenza. Lui ha crerato una squadra. Quando tutti corrono l'uno per l'altro si va in campo tranquilli. Io vedo compattezza nella rosa".

SINGOLI - "Ho visto molte partite e stanno rendendo bene: da Frattesi che si è subito calato nell'ambiente, Noslin che sta andando alla grande. Taylor è un giocatore pazzesco. Belahyane dà equilibrio al centrocampo, contro il Napoli fa un lavoro straordinario su De Bruyne. Una squadra compatta, affiatata. Quando entra Dele-Bashiru è un animale".

IL RICORDO DELLA LAZIO - "Sono arrivato alla Lazio e tutti mi dicevano che la tifoseria erano razzista. Ero agitato. Ma dal primo giorno che ho firmato e sono andato in ritiro i tifosi mi hanno sempre aiutato tantissimo. Questa cosa mi è rimasta. Avevo anche un coro dedicato. Perché ho firmato se avevo paura? La Lazio è la Lazio. Mi ricordo bene lo Scudetto del 2000, poi ho anche studiato la storia. Quando in Belgio si parlava della Lazio era come parlare di Inter e Milan. Ho passato tre anni fantastici a Roma. Ho conosciuto gente meravigliosa. Un messaggio per i tifosi? Grazie per i tre anni, sono stati meravigliosi. Questo amore è qualcosa di indimenticabile"

Pubblicato il 12/11