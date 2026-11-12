NEWS | ATP Finals di Torino al via: apre Achille Lauro, chiude Bocelli. Gli artisti

Manca sempre meno e si alzerà il sipario sulle Nitto ATP Finals di Torino che prenderanno il via dal 15 al 22 novembre alla Inalpi Arena di Torino. L’evento, che accoglie i più grandi campioni del tennis, sarà però anche l’occasione per unire lo sport alla musica. In ogni serata, infatti, ci saranno i music break oltre al grand opening e al pre final show... <<< ATP FINALS >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini