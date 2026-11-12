Padovan: "Lazio sorpresa totale. Contro il Napoli poteva..."

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Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare dell'1-1 tra Napoli e Lazio e del grande avvio di stagione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole:

"Un pareggio che ha scontentato tutti, anche se ha interrotto una serie negativa preoccupante. E poi la Lazio ha accarezzato la vittoria. Il Napoli poteva vincere, ha dato credibilità e fiducia. Per arrivare al mercato servono ancora nove partite. Ma l'obiettivo deve essere sempre la Champions League. Se fai il risultato in campionato, la pedalata in Champions League è diversa".

In seguito, Padovan ha fatto un bilancio di queste prime undici giornate: "È un campionato equilibrato. Avevamo tutti detto l'Inter, ma è dietro la Lazio e c'è la Roma. La sorpresa su tutti è la Lazio, addirittura candidata alla retrocessione. Oggi è una sorpresa completa e totale. Ci sono favorite per i posti Champions League, che enunciavamo all'inizio. In ritardo vedo Juventus e Napoli, accomunate dagli infortuni. Sarebbe ingiusto dire che gli infortuni non abbiano inciso".