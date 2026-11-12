Ex Lazio | Floccari compie gli anni: gli auguri del club biancoceleste

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Oggi è il compleanno di Sergio Floccari, ex attaccante della Lazio. Di seguito gli auguri della società biancoceleste pubblicati sul proprio sito ufficiale:

"Giorno speciale per l'ex attaccante biancoceleste! L'ex attaccante biancoceleste spegne oggi 45 candeline. Sergio Floccari è approdato in biancoceleste nel gennaio del 2010, vestendo con l’Aquila sul petto fino al 2014, con in mezzo una stagione, 2011/2012, in prestito al Parma.

Floccari ha totalizzato con la maglia della Lazio 106 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e UEFA Europa League, realizzando 31 reti. Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013".