Dalmat teme la Lazio: "Mi fa paura per lo scudetto, può competere"

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Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione della sfida tra Italia e Francia. Tra i temi affrontati, c'è anche il discorso legato alla lotta scudetto. Dalmat fa il tifo per la sua Inter, ma teme anche Lazio e Roma. Di seguito le sue parole:

"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".