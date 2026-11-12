Italia, Mancini esalta Frattesi: "Uno dei migliori per rendimento"

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A poche ore di distanza dalla sfida del Meazza tra Italia e Francia il ct degli Azzurri Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai.

“Dovremo fare una bella partita perché altrimenti i tifosi ci rimarranno male. Dovremo cercare di giocare bene e fare un buon risultato. E comunque San Siro fa sempre il pieno quando arriva la Nazionale”.

Menzione anche per il calciatore della Lazio Frattesi: “Frattesi sta giocando con continuità alla Lazio, quindi ha trovato probabilmente la sua identità. Sta bene, gioca, è tranquillo. In questo momento sicuramente è uno dei migliori per rendimento".

Sulla decisione di lasciare fuori Liberali e Cisse: “È una scelta perché comunque sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni. Quindi oggi è stata questa la scelta. Siamo in 28 e purtroppo qualcuno deve andare in tribuna".

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