Ex Lazio | Pedro: "Che impatto di Gattuso! I tifosi meritano questa gioia..."

Intervistato da Cadena Ser al programma 'El Larguero', Pedro ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio con Gattuso in panchina, tornando anche sul suo ritiro alla fine della scorsa stagione. Di seguito le sue parole.

"Il mio ritiro? All'inizio volevo aspettare un po' per vedere se si presentasse qualche opportunità per continuare a giocare, ma col passare del tempo mi sono reso conto che mi piaceva molto trascorrere più tempo con la mia famiglia e i miei amici. Ho preso questa decisione basandomi su come mi sentivo fisicamente: nell'ultimo anno era diventato sempre più difficile entrare in ritmo e recuperare dopo le partite. Arriva un momento nella carriera in cui diversi fattori iniziano a farsi sentire. Ne ho parlato anche con le persone che ho vicino, molte delle quali mi hanno incoraggiato ad andare avanti. Non è che stessi male, ma è stata una scelta personale presa al momento giusto e con estrema onestà".

"Lazio al primo posto senza di me? Forse sarei dovuto andare via prima, oppure restare un altro anno! (ride, ndr.). Sono davvero felice per loro, si vede chiaramente l'impatto di Gattuso, tutti ne parlano benissimo. Giocano un calcio diverso, dinamico, offensivo. Spero che riescano a mantenere questo stato di forma, perché la città e i tifosi si meritano questa gioia".