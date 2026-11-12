Lazio, Brocchi è entusiasta: "Frattesi, che cattiveria! Sembra che..."
12.11.2026 16:30 di Simone Locusta
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Christian Brocchi ha commentato il gol d'inserimento di Davide Frattesi contro il Napoli. Di seguito le parole dell'ex centrocampista della Lazio ai microfoni di Radio Tv Serie A: "Guarda la cattIveria di Frattesi, un giocatore meraviglioso. Ha lucidità e la forza nelle gambe e quella di rialzarsi. Sembra che non fatica, è un valore aggiunto".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.