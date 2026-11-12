Padellaro: "Campo Largo o scudetto della Lazio? Mi dispiace, ma..."

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Antonio Padellaro, noto giornalista e tifoso della Roma, si è lasciato andare a un divertente botta e risposta durante la partecipazione a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Nel corso dell'intervista, gli è stato posto un curioso interrogativo: sarebbe disposto a scegliere lo scudetto della Lazio in cambio di una vittoria alle elezioni del cosiddetto campo largo? Una scelta tutt'altro che semplice.

Dopo un leggero tentennamento, Padellaro ha però avuto pochi dubbi su cosa rispondere: "Mi dispiace, ma lo scudetto della Lazio qua no", questa la sua replica.