Lazio, due biancocelesti impegnati con la Nazionale quest'oggi: il programma

12.11.2026 17:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, due biancocelesti impegnati con la Nazionale quest'oggi: il programma
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Si ferma la Serie A, è tempo di Nazionali. Dei sette calciatori biancocelesti convocati dalle rispettive selezioni, solo due scenderanno in campo quest'oggi: Davide Frattesi affronterà la Francia; mentre Adam Marusic se la vedrà contro la Lettonia. Di seguito il programma:

ITALIA - Davide Frattesi

Italia-Francia (12.11.2026, ore 20:45)

MONTENEGRO - Adam Marusic

Montenegro-Lettonia (12.11.2026, ore 20:45)

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.