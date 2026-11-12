FIGC, corsa alla presidenza: Galliani e Lotito si alleano, la situazione

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RASSEGNA STAMPA - La corsa alla presidenza FIGC prosegue tra manovre, ricorsi e giochi di potere. Al centro della contesa c'è anche il ruolo della Commissione che verifica le candidature: secondo il commissario Malagò, non ha poteri decisionali, ma soltanto funzioni di supporto alla segreteria. Sarà dunque Brunelli a validare le candidature entro sabato, mentre domani il Tribunale federale esaminerà il ricorso di Galliani, che contesta anche la doppia firma del Genca.

Intanto al Senato, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Galliani e Lotito fanno squadra, con tanto di lista degli schieramenti dei club. La campagna elettorale ha il suo pallottoliere: il voto è fissato per il 14 dicembre e non potrà slittare oltre il 31 gennaio 2027, pena un nuovo commissariamento della FIGC. Sullo sfondo anche il caso AIA, con il ricorso sulle presunte irregolarità nell'elezione di Massini. Nel calcio, insomma, il pallone rotola poco: a correre sono firme, ricorsi e alleanze.