FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gudmundsson in gruppo! Gli altri...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ripresa dopo tre giorni di riposo. C'è un rientro importante: in campo si è rivisto Gudmundsson, che ha svolto tutto l'allenamento con il resto dei compagni. Ora viaggia verso una presenza nell'amichevole di sabato mattina a Formello (ore 11) contro il Mgarr United. È lì che farà le prove generali per testare la spalla, ormai guarita dalla frattura. Salvo sorprese, dopo la pausa sarà in panchina contro il Lecce.

Spera di esserci anche Zaccagni, in miglioramento dopo l'infortunio accusato contro il Cagliari. Al massimo si rivedrà contro il Torino (28 novembre). Saranno invece out per circa un mese sia Nuno Tavares che Sutalo, usciti da Napoli con una lesione muscolare al flessore: entrambi sono in bilico per il derby del prossimo 13 dicembre.

Fino a mercoledì prossimo mancheranno Mandas, Provstgaard, Belahyane, Frattesi, Dele-Bashiru e Isaksen, convocati con le rispettive nazionali. Marusic tornerà subito a Formello: avrebbe accusato un nuovo problema fisico, come rivelato dal ct del Montenegro Vucinic. Il terzino era appena rientrato dopo più di due mesi ai box. Il resto della squadra si allenerà anche venerdì mattina, poi svolgerà il test a Formello e avrà altri due giorni di riposo prima di iniziare a tutti gli effetti la preparazione per la gara contro il Lecce.