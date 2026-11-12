FIGC, Malagò: "Calcio autolesionista, ma spero che il 14 vinca il buonsenso"

Fonte: TMW

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Intervenuto a margine dell’inaugurazione di un campetto a Piazzale Selinunte, nell’ambito delle iniziative FIGC “Il calcio torna in piazza”, il commissario Giovanni Malagò è ripartito dalla gara di questa sera tra Italia e Francia: "Sono un sognatore, guardo le cose in un modo che ad altri sembrano impossibili, soprattutto dopo quel primo tempo contro il Belgio. Poi ci sono state tre partite molto buone. Restiamo con i piedi per terre perché la Francia è la Francia, ha detto tutto Mancini. Ma siamo contenti di aver ricreato un'atmosferapositiva vista la depressione dell'ambiente che c'era all'inizio".

Nonostante le tante voci la squadra è stata brava a isolarsi

"Sono stati messi nelle condizioni di lavorare al meglio. Sapete, non è stata una cosa delle ultime settimane ma non ho avuto un attimo di tregua. Lo dico con il sorriso ma questo è un dato di fatto. Perché? Perché il calcio ha delle dinamiche interne che conoscete e che non devo raccontare. Spesso è un mondo d'autolesionismo. Uno si augura di lavorare ed essere giudicato su quello, senza altri attacchi e temi che non riguardano cose di campo".

Cosa si aspetta alla fine di questo tormento?

"Penso che dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso, è una considerazione personale ma credo possa essere condivisa da tutti quelli che amano il calcio".

Lei come si sente a livello umano?

"Ci sono state cose sorprendenti ma è inutile lamentarsi. Guardo avanti con consapevolezza e con senso di responsabilità. Per le elezioni del 14 dicembre resto fiducioso".