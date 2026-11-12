Lazio, è il compleanno del team manager Derkum: gli auguri del club
12.11.2026 18:00 di Simone Locusta
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Stefan Derkum, team manager della Lazio, compie gli anni. "Lavora lontano dai riflettori. Figura preziosa per la squadra. Buon compleanno al nostro Team Manager Stefan Derkum!", questo il messaggio pubblicato dalla società biancoceleste sui propri canali ufficiali in occasione del suo compleanno.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.