Lazio, Giordano: "Difficile individuare il migliore. Ecco chi mi ha deluso"

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L'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha votato top e flop di queste prime undici giornate in casa Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radiosei:

“Per il momento, le migliori di questo campionato sono state Lazio, Roma e Como, con la prima che si fa preferire anche solo perchè ha fatto più punti delle altre.

In generale, le squadre che danno la sensazione di avere una caratura maggiore sono la squadra di Gasperini e l’Inter. In questo momento, la Roma è più sul pezzo e l’Inter può essere un po’ distratta dalla Champions. Il Frosinone, invece, può essere considerata la maggiore sorpresa del campionato. Anche perchè la Lazio ha una storia diversa. La delusione principale? Il Napoli, più della Fiorentina.

Per quanto riguarda i singoli della Lazio, è difficile individuare il migliore di questo avvio. Forse, per i punti che ha portato è giusto dire Frattesi. La sorpresa è stato Belahyane, poi cito Floriani Mussolini, ma anche Noslin mi è piaciuto molto. La delusione? Forse da Pinamonti mi aspettavo di più”.