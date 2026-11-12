Zazzaroni non ha dubbi: "La Lazio andrà in Europa. Se passa il derby..."

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Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi più caldi della Serie A, tra cui il grande inizio di stagione della Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole:

"Vedo squadre che giocano verticale e fanno bene, e c'è anche la Lazio. È una che gioca. La Lazio andrà in Europa, poi vedremo se sarà anche la Champions. Per ora ha fatto una cosa strepitosa. Se passa il derby, anche emotivamente, perché la squadra ci crede, vedremo. Gattuso? Non ha mai fatto un campionato così importante, qui ha trovato le condizioni per lui. Ha lavorato molto anche dal punto di vista tattico e vedo una squadra che vuole giocare. Lui era un grande difensivista, oggi invece aggiunge qualcosa avanti".