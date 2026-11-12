Liverani: "La Lazio non è lì per caso. Cataldi? Non sarà facile per lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Liverani, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento dei biancocelesti, degli infortuni e della questione Cataldi. Di seguito le sue parole:

“C’è tanta differenza tra le prime sei-sette e le altre squadre. Le prime viaggiano ad una media molto alta fino a quando non ci sono scontri diretti. Tra la Lazio è le altre quattro non c’è una differenza così abbissale. Napoli la Lazio ha fatto un altro step importante di personalità, maturità, ma anche di gioco e tecnica. Il messaggio è che non è lì per caso, poi dove arriverà lo capiremo nel tempo.

Senza le assenze ed i problemi di Sutalo e Tavares, sicuramente avrebbe potuto fare un ulteriore ed ultimo sforzo per provare a vincere. Tutti, però, hanno gli infortunati. Il più bravo sarà proprio quello che riuscirà a portare la stagione dalla propria parte malgrado i contrattempi.

Cataldi a sei mesi dalla scadenza? Le mie stagioni più belle da calciatore le ho avute proprio nelle due circostanze in cui ho vissuto questa situazione. Cataldi è quello che ha più storia e più sentimenti per questa squadra. Non sarà facile per lui trattenere le emozioni, ma fa parte del calcio. Non bisogna viverlo con rancore e con rabbia, i comportamenti devono restare sempre gli stessi. Lui è spesso andato a giocare in prestito, c’è sempre stato un legame. È stato un amore un po’ burrascoso, ma è dal settore giovanile che è legato a questo club. Non può essere un addio come un altro, ma fa parte del lavoro”.