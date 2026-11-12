Oddi: "Lazio squadra da battere? Troppa responsabilità. Anche noi nel '74..."

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei della squadra biancoceleste tra rendimento e paragoni con quella che vnse il campionato nel 1974. Di seguito le sue parole:

“La Lazio sta facendo un ottimo campionato, sta giocando bene e sta prendendo pochi gol. Quando c’è anche questo aspetto è molto importante, sono convinto che sia la squadra da battere. Tutti stanno facendo bene, anche quelli che subentrano, è un impianto importante. Questo vuol dire che l’allenatore è molto bravo e la squadra sta riuscendo anche ad andare oltre l’assenza dei tifosi all’Olimpico. Mi auguro che arrivino più gol dalle punte centrali. Pinamonti ha fatto anche bene, ma gli servono più partite.

Troppa responsabilità dire che la Lazio sia la squadra da battere? Perchè questa squadra non può continuare ad essere la squadra da battere? Rispondo con questa domanda, a noi del ’74 è successo di uscire alla prima gara dalla Coppa Italia per poi vincere lo scudetto…”