Lazio, Caprai esalta Mandas: "In crescita costante. Ecco dove deve migliorare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Riccardo Caprai, fondatore di Goalkeepermania Official, ha parlato di Mandas, elogiandolo dopo un avvio di stagione al di sopra di ogni più rosea aspettative. Ecco le sue parole:

“Mandas fondamentale? Sì ragazzi. Ho quasi finito le parole, stagione super e crescita costante. Col Napoli mi è piaciuto tantissimo, reazione straordinaria su Hojlund. Fa tanti km per un portiere, si posiziona e ora il portiere che pensa solo a parare non esistono più. Il calcio è cambiato e Mandas si è adattato allo stile di gioco e alle richieste di Gattuso.

Si può dire che Mandas senta il pallone? Sì. Quando lui interviene sulla palla la prende con la mano, la vede sparire e capisce che la sfera sta entrando. Ed è molto bravo nella correzione della postura. Sul tiro è imperfetto secondo me, poi è rapido a mutare postura e a intervenire sulla palla.

Bravo anche nell’1 contro 1 quando capita la palla a De Bruyne nel secondo tempo, poi salvata da Belahyane. Mandas resta in piedi, reagisce al tiro del belga. Altri portieri sul tiro avrebbero scelto un lato, puntando al 50%. Ma il portiere è un ruolo di reazione, aspettare è una scelta più difficile ma a mio avviso è la migliore.

Paragonare Mandas ad altri portieri della Lazio? Sempre difficile farlo tra atleti di epoche diverse. Rispetto a Reina magari si lascia preferire per tanti aspetti, ma lo spagnolo aveva una comprensione del gioco straordinaria. Mandas si sta completando e se capisce dove posizionarsi e studiare le letture e i posizionamenti preventivi, diventa un portiere di assoluto livello.

Sul gol del Napoli Mandas sembra fare due passi indietro quando parte il cross? Il portiere non deve mai finire dentro la porta, quando Mandas tocca la palla lui ha un piede dentro la porta e questo è sempre un errore. Si parla di recupero porta, ma il portiere deve sentire la linea".