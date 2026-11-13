RIVIVI DIRETTA - Italia-Francia 3-1: vincono gli azzurri, Frattesi in gol!
Nations League | 5a giornata
Giovedì 12 novembre, ore 20.45 - Stadio San Siro, Milano
ITALIA-FRANCIA 3-1 (10' Olise, 26' F. P. Esposito, 63' Frattesi, 75' F. P. Esposito rig.)
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (72' Doumbia), Tonali, Barella (90'+2' Ricci); S. Esposito (62' Vergara), P. Esposito (90'+2' Scamacca), Cambiaghi (62' Dimarco). Ct: Mancini.
FRANCIA: (4-3-3) Maignan; Gusto (76' Kumbedi), Upamecano, Jacquet, Truffert (76' Diouf); Rabiot, Da Cunha, Cherki (82' Camavinga); Olise, Doue (76' Mayulu), Barcola (76' Kroupi). Ct: Zidane.
Ammoniti: 13' Jacquet (F), 39' Esposito F.P. (I), 70' Bastoni (I), 90'+2' Kroupi (F)
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: finisce Italia-Francia.
90'+2' Kroupi falloso su Ricci: calcio di punizione per l'Italia e ammonizione per il baby calciatore.
90'+2' Doppio cambio per l'Italia: dentro Ricci e Scamacca, fuori Barella ed Esposito.
90' Comunicato l'extra-time: si giocherò per altri quattro minuti.
85' Ci prova Dimarco da lontanissimo, provando a sorprendere Maignan: la palla si perde in out senza inquadrare la porta.
82' Cambia ancora Zidane: fuori Cherki e dentro Camavinga.
76' Quattro cambi per Zidane. Fuori Gusto, dentro Kumbedi; fuori Barcola, dentro Kroupi; fuori Doué e dentro Mayulu; fuori Truffert, dentro Diouf.
75' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!!! Pio Esposito non sbaglia, spiazzato Maignan.
74' Altro calcio di rigore per l'Italia, se lo conquista Vergara, che subisce il fallo di Upamecano.
72' Fuori Frattesi, dentro Doumbia.
71' Staff medico della Francia entra ancora in campo per Truffert, dolorante alla testa. Fase della partita con un gioco particolarmente spezzettato.
70' Ammonito Bastoni, che salterà la prossima partita.
65' Frattesi colpisce involontariamente Doué che riceve le cure dello staff medico per un problema ai denti.
63' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! L'Italia raddoppia con Frattesi, assist di Dimarco appena entrato! Si inserisce benissimo il centrocampista della Lazio, combinazione perfetta con il nerazzurro!
62' Doppio cambio per l'Italia: fuori Sebastiano Esposito, dentro Vergara; fuori Cambiaghi, dentro Dimarco.
60' Completamente fuori il rigore calciato da Sebastiano Esposito!
58' Calcio di rigore in favore dell'Italia dopo l'intervento di Gusto su Cambiaghi.
57' Provvidenziale Donnarumma sulla conclusione di Rabiot, poi recupera Frattesi.
56' Calcio di puizione per l'Italia, conquistato da Frattesi che lotta in mezzo al campo.
54' Calcio d'angolo Italia: va Barella, colpo di testa ad allontanare di Rabiot.
53' Continua ad attaccare l'Italia, con Cambiaghi che non arriva per un soffio sulla palla. Esce Maignan, l'azzurro viene colpito alla tibia e rimane qualche secondo a terra dolorante.
52' Ancora pericoloso Cherki: la palla colpisce il palo dopo la deviazione di Donnarumma.
51' Occasione sprecata dalla Francia con Cherki, che indugia nella conclusione e viene recuperato dalla difesa azzurra.
47' Problemi per Gusto, che finisce a terra dopo il duello con Pio Esposito. Calcio di punizione in favore della Francia.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo senza alcuna sostituzione.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: finisce in questo momento il primo tempo di Italia-Francia.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.
45' L'Italia si fa vedere dalle parti di Maignan: Cambiaghi per Esposito che chiama in causa Bastoni che non arriva sulla palla, anticipato dall'avversario.
39' Cartellino giallo per Pio Esposito, tra i fischi di San Siro. L'attaccante dell'Inter va in diffida.
38' Provvidenziale la deviazione di Scalvini sul tentativo di Barcola. Calcio d'angolo per la Francia.
35' Fallo di Gusto su Cambiaghi: l'arbitro non estrae il cartellino, ma dà il calcio di punizione all'Italia.
34' Barcola va alla conclusione, ma colpisce il palo!
29' Cross di Barella sul primo palo, colpo ad allontanare di Rabiot.
28' Maignan devia in angolo sulla conclusione potente di Sebastiano Esposito.
26' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Italia trova l'1-1 alla prima occasione: il nome di Pio Esposito ancora sul tabellino! Assist di Cambiaghi.
23' Si fa vedere Frattesi, con la palla che sbuca nelle sue zone: il controllo non è preciso, blocca Maignan.
22' Fallo su Cambiaghi, ma l'azione prosegue perché gli azzurri sono in possesso. C'arriva Kayode, che prova a superare Truffert, portandosi però la palla in out.
19' Francia incontenibile: la conclusione di Malo Gusto viene murata ancora da Donnarumma con i piedi. Poi allontana Sebastiano Esposito.
15' Calcio di punizione di Olise, Kayode allontana. Sulla ribattuta ci prova Da Cunha, ma la palla si perde in out.
14' Chiude Tonali anticipando Barcola sul cross di Doué! Ancora Francia pericolosa e troppo facilmente dalle parti di Donnarumma.
13' Cartellino giallo per Jacquet.
10' Francia in vantaggio con Olise, ma c'è un errore grossolano dell'Italia in fase di impostazione, con Donnarumma che consegna la palla al talento francese.
9' Prima grande opportunità dell'incontro: la Francia vicino al gol del vantaggio con Rabiot, che conclude di testa. Provvidenziale Donnarumma.
8' Giro palla per l'Italia, con Mancini che s'arrabbia quando i suoi optano per il passaggio all'indietro per il portiere.
6' Verticalizzazione di tacco di Pio Esposito per Cambiaghi: la palla si perde direttamente in out.
4' Recupera la palla Barcola, che serve indietro Doué. Il francese va alla conclusione, ma colpisce l'esterno della rete. A Donnarumma il compito di ripartire.
3' Palla sfila sul primo palo, allontana il pericolo Doué, ma l'Italia rimane comunque in possesso.
2' Cross di Cambiaghi, Rabiot deve metterla in out. Primo calcio d'angolo per l'Italia, con Barella già sulla bandierina.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Italia-Francia.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Francia, valida per la quinta giornata di Nations League. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.
Seguono aggiornamenti.
Pubblicato il 12/11