Lazio, Lotito pensa già al mercato... ma della Reggina. Le ultime

Lotito studia il prossimo mercato. Non quello della Lazio, ma della Reggina. È quanto raccontato da citynow.it, secondo cui il presidente si occuperà presto dei prossimi movimenti del club amaranto. Nei tre giorni di visita a Reggio Calabria, infatti, Lotito potrebbe anche affrontare direttamente la questione con la dirigenza e lo staff tecnico. Sicuramente sarà al Granillo per assistere alla gara tra la Reggina e la Sambiase, in programma domenica. Ma con ogni probabilità avrà modo anche di pensare alle mosse di gennaio per aiutare la squadra calabrese a raggiungere la promozione in Serie C.

Pubblicato il 12/11