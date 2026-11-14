Lazio, in campo Provstgaard e Isaksen con la Danimarca: il programma

14.11.2026 10:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, in campo Provstgaard e Isaksen con la Danimarca: il programma
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Dopo un ottimo avvio di stagione con la maglia della Lazio, Isaksen e Provstgaard si preparano a tornare protagonisti anche con la propria nazionale. Oggi i due biancocelesti scenderanno in campo con la Danimarca nella sfida contro il Portogallo, un'altra occasione per mettersi in mostra a livello internazionale.

PORTOGALLO - DANIMARCA (Ore 20:45)

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.